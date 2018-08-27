Популярность кредитов является характерной чертой современного общества. Люди охотно берут займы у банков, чтобы совершать дорогостоящие покупки. Кредит используется для приобретения жилья, автомобиля, туристических путевок и других целей.

«Питерец.ру» сообщает, что в период за первые 6 месяцев 2018 года в Петербурге было выдано на 38% больше кредитов, чем за такой же период прошлого года. Почти четверть этих средств используется для приобретения жилья.

По славам специалистов, рост кредитования объясняется снижением показателя ключевой ставки, повышенным спросом на жилье и ситуацией с курсом валют. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация во 2-м полугодии. Тенденция роста кредитования может сохраниться, но многое будет зависеть от изменившихся экономических факторов.