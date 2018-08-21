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Дадут ли деньги Петербургу?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
forbes.ua
Власти выделяют средства на развитие инфраструктуры городов

«Питерец.ру» сообщает, что российское правительство намерено выделить 7 трлн. руб., которые пойдут на развитие инфраструктуры городов. Планируется строительство 690 объектов. Половина средств будет выделено из бюджета, другую часть намерены привлечь с помощью бизнеса.

Сможет ли Петербург на что-то рассчитывать? По мнению экспертов, многое будет зависеть от того, насколько местные власти смогут доказать важность того или иного объекта. В Северной столице нужно проводить реконструкцию магистралей на Мурманском шоссе и трассе «Скандинавия», а также производить ремонт двух мостов.

Есть шансы получить деньги на один из этих проектов. К тому же в этом году Минтранс не выделял финансы на развитие транспортной инфраструктуры Северной столицы, что повышает шансы Петербурга.
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