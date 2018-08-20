Экспорт снижается

Предприятия Северной столицы выпускают достаточно качественные товары, часть из которых идет на экспорт. Однако за первые семь месяцев 2018 года показатель экспорта сократился на 11%. Что касается импорта, то он увеличился на 6%. По данным экспертов, внешний торговый оборот Петербурга составил 20 млрд. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что показатель инфляции в Северной столице с января по июль 2018 года составил 2,7%. Таковы данные Петростата. В целом экономические показатели Петербурга являются неплохими.

Сейчас многое будет зависеть от того, как отреагирует российская экономика на санкции Запада. Некоторые аналитики предрекают начало тяжелого времени для нашей страны. Другие считают, что особых изменений не произойдет.