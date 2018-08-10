Доллар снова растет

Доллар впервые с 2016 года преодолел отметку 66 руб. Данная ситуация вызвана тем, что рубль переживает давление из-за возможности нового витка американских санкций. Если рост американской валюты по отношению к рублю приобретет устойчивый характер, это негативно скажется на российской экономике.

Последствия отразятся на городах и регионах страны. При растущем долларе экономика Петербурга и благосостояние граждан Северной столицы ухудшится. Остается надеяться, что очередные санкции Запада не окажутся такими значительными, после которых произошел бы новый обвал рубля. Однако подобная опасность все равно имеется. «Питерец.ру» напоминает, что США намерены ввести санкции против России из-за дела Скрипалей.