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» » Зарплата растет

Зарплата растет

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
maximonline.ru
Ощутили люди рост зарплаты или нет? 

«Питерец.ру» сообщает, что за первое полугодие 2018 года заработная плата граждан России выросла. Теперь этот показатель в среднем составил 42,6 тыс. руб.

Однако ритейлеры роста зарплат не ощутили. Показатель средней покупки в магазинах сократился. Если в мае люди в среднем тратили 521 руб., то в июне эта сумма уменьшилась на 8 руб.

Что касается обычных граждан, то они довольно скептически воспринимают сообщения о росте зарплат. Такая тенденция характерна и для Петербурга.

Данный рост носит статистический характер и никак не отражается на уровне жизни. К тому же только 18,5% людей получают зарплату более 45 тыс. руб. В стране большое количество бедных людей. Так что говорить о благополучии здесь не приходится.
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