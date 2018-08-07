Зарплата растет

«Питерец.ру» сообщает, что за первое полугодие 2018 года заработная плата граждан России выросла. Теперь этот показатель в среднем составил 42,6 тыс. руб.

Однако ритейлеры роста зарплат не ощутили. Показатель средней покупки в магазинах сократился. Если в мае люди в среднем тратили 521 руб., то в июне эта сумма уменьшилась на 8 руб.

Что касается обычных граждан, то они довольно скептически воспринимают сообщения о росте зарплат. Такая тенденция характерна и для Петербурга.

Данный рост носит статистический характер и никак не отражается на уровне жизни. К тому же только 18,5% людей получают зарплату более 45 тыс. руб. В стране большое количество бедных людей. Так что говорить о благополучии здесь не приходится.