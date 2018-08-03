«Хендай» усиливает присутствие

Автоконцерн «Хендай» решил усилить свое присутствие в России. В ноябре этого года компания начнет строить свой завод по выпуску двигателей, который будет находиться в Петербурге. Сейчас происходит решение различных нюансов по данному проекту.

Новый завод займет площадь 200 гектаров и расположиться в промзоне «Каменка». Рядом с тем местом находится уже работающее производство. «Хендай» планирует ежегодно выпускать 150 тыс. силовых установок на 1,6 л.

По данным «Питерец.ру», объем вложений составит 27 млрд. руб. Компания будет выпускать силовые установки для своих машин, которые производят в России. В настоящий момент двигатели для автомобилей этой марки привозят из Китая. Что касается даты открытия конвейера, такой информации пока нет.