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Конкурс для метро

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
transportspb.com
Смольный готов оплатить контракт стоимостью 44 млн. руб.

Власти Петербурга всерьез заинтересованы в развитии подземки. Метро Северной столицы продолжит расширяться. Транспортный комитет намерен продолжить «оранжевую» ветку петербургского метрополитена. В настоящий момент Смольный ищет компанию для выполнения работ над предпроектной документацией метро.

Речь идет о продолжении ветки между ст. «Улица Дыбенко» и «Кудрово». Информация о конкурсе представлена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет до 44 млн. руб. Подрядчику предстоит выполнить необходимые работы до марта 2019 года.

Сейчас осуществляется прием заявок для участия в конкурсе. Через некоторое время власти Петербурга определят, кто будет заниматься реализацией проекта.
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