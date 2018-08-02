Конкурс для метро

Власти Петербурга всерьез заинтересованы в развитии подземки. Метро Северной столицы продолжит расширяться. Транспортный комитет намерен продолжить «оранжевую» ветку петербургского метрополитена. В настоящий момент Смольный ищет компанию для выполнения работ над предпроектной документацией метро.

Речь идет о продолжении ветки между ст. «Улица Дыбенко» и «Кудрово». Информация о конкурсе представлена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет до 44 млн. руб. Подрядчику предстоит выполнить необходимые работы до марта 2019 года.

Сейчас осуществляется прием заявок для участия в конкурсе. Через некоторое время власти Петербурга определят, кто будет заниматься реализацией проекта.