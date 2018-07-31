Перед мундиалем в Северной столице прошел начальный этап ремонтных работ на Невском пр-те. Они были произведены на участке от пл. Восстания до пл. Александра Невского.

С завтрашнего дня начнется следующий этап. На этот раз ремонтниками будет захвачен участок от Адмиралтейского пр-та до пл. Восстания. Будет снято старое асфальтовое покрытие и заменено на новое. Сегодня к смесям, из которых делают покрытие, предъявляются более серьезные требования. Так что оно должно быть более качественным. Прочность дорожной конструкции будет увеличена. Верхний слой этого покрытия будет выполнен из асфальтобетона.

«Питерец.ру» сообщает, что ремонтные работы пр-та обойдутся в 216 млн. руб. Второй этап работ будет завершен 27 августа.