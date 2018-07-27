Серебро за свет

Оплата коммунальных счетов – обязанность граждан и организаций. Абоненты должны вовремя оплачивать коммунальные услуги и при этом недопускать возникновения задолженности. Однако реальная жизнь показывает, что зачастую все происходит иначе.

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Петроэлектросбыт» решила поощрить абонентов, успевших погасить свои долги за электроэнергию в июле. Активные плательщики получат в подарок серебряные подвески. Это уже не первая акция компании. К подобной практике в «Петроэлектросбыте» стали прибегать два года назад.

Сейчас добросовестным пользователям выдадут специальные сертификаты, по которым эти люди смогут получить свой подарок. Воспользоваться сертификатом можно будет на протяжении полугода.