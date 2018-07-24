Новые грузовики Scania

Грузовики Scania по праву считаются одними из лучших в мире. Техника этого шведского производителя отличается высоким качеством и надежностью. Такие машины выпускают и в Петербурге.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод Scania станет местом, где начнут выпускать автомобили, созданные по технологии мелкоузловой сборки. Согласно этому методу, почти готовый автомобиль, созданный за границей, будут разбирать на части, после чего узлы и агрегаты этой техники поступят в Россию. В Петербурге этот грузовик окончательно соберут.

Данная технология будет применяться в отношении авто нового поколения. Они будут оснащены некоторыми современными системами. Производство этих грузовиков можно считать шагом вперед.