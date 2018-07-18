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Петербургская компания заменит иностранный препарат для почек аналогом

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Автор: Ruslan Yagudin
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Фото:
biocad.ru
Петербургская фармацевтическая компания удешевит дорогостоящий препарат для лечения почечной анемии. Новинку можно будет увидеть на прилавках аптек уже к концу

Петербургский производитель лекарств Biocad продолжает работать над импортозамещением. Во вторник в компании анонсировали выпуск отечественного биоаналога препарата, предназначенного для лечения хронических заболеваний почек. До сих пор все российские пациенты, страдающие почечной анемией, вынуждены были принимать дорогостоящие препараты на основе вещества "дарбэпоэтина альфа". Аналог именно этого вещества в Петербурге разработали специалисты.
К настоящему моменту отечественное лекарство прошло клинические испытания и доказала свою эффективность на практике. Об этом сообщили в пресс-службе Biocad.
Сообщается, что объем инвестиций в разработку составил 400 млн рублей. Препарат поступит в продажу в конце 2018 года, а в 2021 году компания намерена вывести на рынок собственную инновационную разработку нового для фармрынка препарата для анемии у пациентов с почечной недостаточностью.
Как заявили BIOCAD, стоимость аналога препарата будет существенно ниже, чем у импортных препаратов, что позволит обеспечить необходимым лекарством большее число нуждающихся пациентов. До сих пор из бюджета на обеспечение данным дорогостоящим лекарством нуждающихся россиян выделяется порядка 1 млрд рублей.
В дальнейшем петербургская фармацевтическая компания планирует поставлять инновационный препарат на экспорт.
Источник: Пресс-служба компании BIOCAD
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