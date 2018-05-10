ента новостей

10:05
Фестиваль лета на стадионе «Кировец»
09:53
Парад Победы в Петербурге
09:37
В городе Колпино погиб двухлетний мальчик
09:25
Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"
09:25
Выгода летних кафе
21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Выгода летних кафе

Выгода летних кафе

0
45
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
iknow.travel
  Какую сумму принесут городу летние кафе?

Петербургский комитет имущественных отношений ожидает, что летние кафе принесут в этом году 75 млн. руб. Такой прогноз основывается на объективных данных. Учитывается количество зарегистрированных кафе – на данный момент их более 400, а также уровень арендной ставки для рестораторов, которая выросла на 4%.

Однако стоит отметить и отрицательный момент. Многие летние кафе работают нелегально. Городские власти боятся с этим фактом с помощью штрафов и бульдозеров. Полностью искоренить это негативное явление пока не удается.

«Питерец.ру» сообщает, что официальный сезон летних кафе начался 1 мая и продлится до 30 сентября. Город получит доход от таких кафе. Посмотрим, будет ли соответствовать эта цифра прогнозам.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-12-2017, 11:02
В Ленобласти неизвестные под угрозой ножа забрали выручку в кафе
21-11-2017, 09:51
Разбойное нападение на кафе в Ленобласти
2-10-2016, 13:30
Мигранта из Киргизии обстреляли в кафе на Лиговском
25-08-2015, 13:27
Ночной пожар уничтожил кафе в Колпино
28-07-2015, 08:14
Закрыли кафе в центре Петербурга
7-02-2015, 01:00
Драка в кафе завершилась арестом молодой пары, учинившей дебош

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
161
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
243
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
211
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
210
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх