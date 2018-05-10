Выгода летних кафе

Петербургский комитет имущественных отношений ожидает, что летние кафе принесут в этом году 75 млн. руб. Такой прогноз основывается на объективных данных. Учитывается количество зарегистрированных кафе – на данный момент их более 400, а также уровень арендной ставки для рестораторов, которая выросла на 4%.

Однако стоит отметить и отрицательный момент. Многие летние кафе работают нелегально. Городские власти боятся с этим фактом с помощью штрафов и бульдозеров. Полностью искоренить это негативное явление пока не удается.

«Питерец.ру» сообщает, что официальный сезон летних кафе начался 1 мая и продлится до 30 сентября. Город получит доход от таких кафе. Посмотрим, будет ли соответствовать эта цифра прогнозам.