Долг «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» переживает нелегкие времена. Телевизионщики имеют огромный долг за электричество, сумма которого превышает 10 млн. руб. «Петербургская сбытовая компания» подала несколько исков о взыскании этой задолженности.

«ПСК» хотела урегулировать спор до суда, но в «Ленфильме» отказались оплачивать долг. Ранее киностудию хотели признать банкротом. Тогда задолженность перед «Петербургской сбытовой компанией» составляла 3 млн. руб. Однако «Ленфильм» смог погасить задолженность до передачи соответствующего заявления в суд. Так что банкротства удалось избежать.

Посмотрим, что будет на этот раз. Сейчас киностудия имеет гораздо большую задолженность, а «ПСК» настроены довольно решительно.