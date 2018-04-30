Продажи автомобилей

«Питерец.ру» отмечает, что на автомобильном рынке Петербурга зафиксирована хорошая динамика продаж. Если сравнивать показатели первого квартала 2018 года и аналогичный период прошлого года, то в этом году было продано 33909 автомобилей. Это на 25% больше чем в первый квартал 2017 года.

Особенно стоит отметить продажи в марте. За этот месяц люди купили почти 14 тысяч машин. Данный результат стал вторым за последние 3 года. Лучший показатель месячных продаж был зафиксирован в декабре 2017 года. Тогда продали 14784 автомобиля.

Самой популярной маркой в Петербурге является «Хендай». Лидером в премиум-сегменте является «Мерседес». Эти автомобили самые покупаемые. В целом автомобильный рынок Петербурга чувствует себя неплохо.