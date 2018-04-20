Дуров стал богаче

«Питерец.ру» сообщает, что журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских граждан. В него попал основатель мессинджера «Телеграм» Павел Дуров. Он занял 58 место с состоянием 1,7 млрд. долларов.

Интересно, что в прошлом году Дуров занимал 100-е место в этом рейтинге. Так что конфликт предпринимателя с Роскомнадзором не отразился на благосостоянии этого человека. По крайней мере, пока не отразился.

Что касается лидеров рейтинга, то первое место здесь занял глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 19 млрд. долларов. Далее идет владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 18,7 млрд. долларов. Третье место у владельца «Новатэка» Леонида Михельсона.