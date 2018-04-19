Богатые чиновники

«Питерец.ру» сообщает, что самым богатым из всех заместителей губернатора Северной столицы оказался Александр Говорунов. Согласно декларации за 2017 год, этот чиновник заработал 13,9 млн. руб. В собственности вице-губернатора находится участок площадью 600 м2, квартира и автомобиль «Ауди». Жена чиновника заработала за год около 2 млн. руб.

Второе место в списке самых богатых заместителей градоначальника у Олега Маркова. Его годовой доход равен 9 млн. руб. В собственности Маркова находятся три участка, общая площадь которых составляет почти 5 тыс. м2, три индивидуальных дома, а также несколько транспортных средств (в том числе – дорогие инормарки).

Тройку «призеров» замкнул Владимир Кириллов, чей доход составил 4 млн. руб. Он имеет три участка, два садовых и один жилой дом, долю в квартире, а также автомобиль ГАЗ, снегоход и моторную лодку.