Эксперты фондов управления целевыми капиталами из Санкт-Петербурга поделилась опытом работы на II международном форуме «Эндаументы 2018»

В Москве состоялся 2-ой международный форум «Эндаументы 2018», организованный Благотворительным фондом В. Потанина и Московской Школой Управления СКОЛКОВО. В Форуме приняли участие свыше 330 человек из более чем 50 городов России и зарубежных стран.

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития целевых капиталов, обмена лучшими практиками и формирования общей профессиональной повестки.

В адрес форума поступило приветствие от председателя правительства РФ. Дмитрий Медведев отметил: «Сегодня эта уникальная площадка вновь собрала в Москве ведущих российских и зарубежных экспертов, руководителей образовательных и культурных учреждений, представителей органов власти и бизнеса. Всех тех, кто по зову сердца совершает много добрых дел, занимается благотворительной деятельностью, оказывает поддержку российской науке и образованию, культуре и спорту».

Закону о деятельности эндаументов в России 11 лет. Генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева представила данные о состоянии рынка целевых капиталов в России на конец 2017 года. В презентации говорилось, что в России работает 177 эндаументов, из них 60 фондов не сформированы. Капитал в оставшихся 117 фондах составляет 24,9 млрд. рублей. Для сравнения в США работает 790 эндаументов с общим капиталом около 2 трлн. рублей в долларовом эквиваленте.

«На Форуме мы все говорили о том, как важно делиться знаниями, и какое значение для развития модели имеет просвещение. Как важно, чтобы о целевых капиталах знала самая широкая аудитория – и доноры, и организации, и те, кто мог бы нам помочь в нашей работе. Для Фонда важна поддержка передовых людей, новых идей, а также создание площадок, где они могли бы встретиться. Надеемся, что форум помог объединению всех, кто готов развивать эту сложную сферу» — рассказала генеральный директор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева.

Эндаументы - это уже не только московское явление. Они существуют в 40 городах страны, на долю Москвы приходится 84 фонда, Санкт-Петербурга – порядка 30, далее следуют Томск, Самара, Омск, Пермь, Ростов. Минимум 50% рынка – вузовские эндаументы, НКО, организации культуры и искусства также используют этот инструмент.

Светлана Лаврова, Исполнительный директор Фонда целевого капитала Европейского Университета в Санкт-Петербурге и большой эксперт на рынке эндаументов считает: «Эндаументы – это единственный инструмент, который может обеспечить будущее. Это стратегический инструмент, который поддерживает какую-то важную социальную инициативу. И эта поддержка не на краткосрочную перспективу, как ежегодный грант или пожертвование, а на долгосрочную. Мне кажется, что сфера эндаументов растёт, и изменения в этой области существенны. Они пока ещё нечётко выражены в деньгах, именно в объеме инвестиционного рынка, но они явственно выражены в содержательном смысле, определенный сдвиг в менталитете произошёл. Сейчас появились люди уже воспитанные в новых идеях помощи другим, поддержки образования, культуры и науки не через государственное финансирование».

Большинство участников форума отметили необходимость проведения подобных образовательных встреч: форумов, конференций, семинаров, т.к. это позволяет делиться практиками и продвигать систему эндаументов в России.

Евгений Пен, Исполнительный директор фонда «Фонд управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ»: «Форум - это профессиональная общность людей, которые занимаются новой для России областью, хотя ей уже 10 лет. Соответственно, специалистов в этой области ещё не так много. Здесь идёт обмен мнениями, обмен опытом, причём, этот обмен - двоякий. Есть большие старые фонды, как наш, которые делятся практическими вещами, мы рассказываем о тех моментах, с которыми уже столкнулись, и с которыми молодым фондам еще только предстоит встретиться. А в то же время достаточно интересны рассказы новых фондов о своей работе по формированию каких-то новых фандрайзинговых программ, идеи приобщения жертвователей, которые можно использовать в работе и нам. Дело в том, что фонды целевых капиталов не являются друг другу конкурентами. Поэтому, представители эндаументов могут раскрыть тут свои секреты. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы эта культура шла в массы. И уверен, что положительный опыт надо тиражировать».

О последних инициативах в сфере регулирования целевых капиталов, рассказал на форуме директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин: «Эндаументы — значимый социальный институт, помогающий некоммерческим организациям быть устойчивыми, что порождает доверие общества и возможность работать долгосрочно. Крайне важны образовательные программы в сфере целевых капиталов, в частности, инициатива реализуемая фондом Потанина, которая отличается высоким уровнем аудитории и преподавательского состава, — подчеркнул представитель Минэкономразвития. — «Это позволяет надеяться на успех и динамику развития рынка целевых капиталов».

Артем Шадрин, также рассказал о том, что Министерство и Центральный Банк обсуждают возможность предоставить фондам целевого капитала право самостоятельного размещения средств, без управляющей компании. «Если это небольшие эндаументы и они выбирают консервативную стратегию — вложить в депозит, — то зачем платить управляющей компании», — заявил Шадрин на конференции.

Отличительной чертой завершившегося в Москве форума «Эндаументы 2018» стали форматы «открытый микрофон» и «деловой speed dating», направленные на то, чтобы сделать работу площадки максимально полезной и эффективной для каждого участника.

В целом «Эндаументы — 2018» по сравнению с прошлогодним форумом был ориентирован на обсуждение конкретных кейсов и обмен опытом. Тогда как в 2017 году фокус был на общеотраслевых вопросах и рисках. В этом году представители фондов целевых капиталов рассказывали как взаимодействуют со своими попечительскими советам, делились лайфаками фандрайзинга и легко раскрывали цифры своих доходов.

Конференция завершится награждением победителей конкурса Фонда на создание Центров знаний по целевым капиталам.

