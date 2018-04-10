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Рубль снова начнет падать?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
nstarikov.ru
Продолжит ли рубль терять по отношению к доллару и евро?

Российский рубль вновь потерял свои позиции по отношению к основным валютам. Доллар и евро заметно выросли. Накануне американская валюта превысила отметку 60 руб. за доллар, а евро вырос до уровня 74 руб.

Однако уже вчера ситуация выровнялась, и в течение дня рубль несколько «отыграл» упущенное ранее. Сегодня курс евро составляет порядка 72 руб., курс доллара равен примерно 58,5 руб.

Российские эксперты считают, что оснований для продолжающегося падения рубля нет. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. «Питерец.ру» отмечает, что ослабление курса рубля вызвано новым усилием американских санкций.

В настоящий момент трудно сказать, какое влияние они окажут на российскую экономику. К сожалению, на экономику Петербурга эти процессы тоже окажут влияние. Вопрос в том, будут ли эти потери существенными.
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