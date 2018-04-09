Семинар «Города России: соучастие граждан в общественном развитии»

26 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет региональный семинар, организуемый Университетом КГИ в партнерстве с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Семинар будет посвящен одной из самых актуальных тем – соучастию граждан в общественном развитии.

Пространственное развитие сегодня становится магистральной линией во внутренней политике Российской Федерации. Все активнее в этот процесс включаются граждане и городские сообщества. Гражданские инициативы становятся нормой локальной жизни.

Какие механизмы взаимодействия граждан и властей являются наиболее успешными на текущий момент? Что стимулирует граждан участвовать в местной политике – их личное желание или создаваемые «сверху» законодательные инициативы? Каковы особенности общественного контроля в местном самоуправлении как фундаментального инструмента? Как происходит институционализация гражданского участия через бюджетный процесс?

Участники из Санкт-Петербурга, малых и средних городов Ленинградской области, а также соседних регионов – Псковской и Новгородской областей, Республики Карелия - на единой площадке обсудят вопросы вовлечения граждан в реализацию проектов развития общественной инфраструктуры в малых и средних городах. Особое внимание – теме инициативного бюджетирования, как инструмента развития территориального общественного самоуправления и решения вопросов местного значения.

Среди спикеров семинара: Евгений Гонтмахер, экономист, член КГИ; Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член КГИ; Владимир Вагин, руководитель проекта КГИ « Инициативное бюджетирование », руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России; Дарья Димке, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге, Александр Сунгуров, президент Санкт-Петербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия».

Место проведения: Санкт-Петербург, Библиотека Северо-Западного института РАНХиГС, 8-я линия В.О. д.61.

Начало мероприятия: 10-00, 26 апреля 2018 года. Регистрация с 9-00.

Подробная программа и регистрация на сайте http://regions.kgischools.ru/