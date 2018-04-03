Слишком предприимчивый

Микрофинансирование является распространенным способом предпринимательской деятельности. К этому направлению можно по-разному относиться. Но главное, чтобы у людей, занимающихся данным видом деятельности, было соответствующее разрешение.«Питерец.ру» сообщает, что жите

ль Ленобласти выдавал микрозаймы под 290% годовых. Свою деятельность он осуществлял на территории Тихвина. По имеющимся сведениям, предприниматель заработал более 2 млн. руб. Проблема в том, что мужчина не имел статуса юридического лица.

В итоге он был привлечен к ответственности за незаконное предпринимательство. Человек оказался «слишком предприимчивым». Это история является ярким примером того, к чему приводит банальная жадность.