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Прибавка к пенсии

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
lgotyinfo.ru
Власти страны проиндексировали пенсии

Пенсионеры являются одним из самых незащищенных слоев населения. Многие из этих людей получают маленькие пенсии, на которые довольно сложно прожить. Кто-то получает достойные деньги, но таких пенсионеров очень мало.

В любом случае момент, когда власти страны осуществляют прибавку к пенсии, вызывает у людей положительную реакцию. Так с сегодняшнего дня пенсии в РФ будут снова проиндексированы.

В итоге пенсионеры получат прибавку в размере 300 рублей. Социальные пенсии и выплаты для детей-инвалидов тоже будут увеличены. Сумма прибавки составит 255, 378 и 382 рубля соответственно.

«Питерец.ру» считает, что это довольно небольшие суммы. Но подобная прибавка все равно является позитивным моментом.
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