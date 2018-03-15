Зачем им дали по 5 миллионов?

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Северной столицы решило выделить по 5 млн. рублей петербургским хоккеистам, завоевавшим «золото» Олимпиады-2018. Таковых оказалось 15 человек.

Накануне эти игроки приехали вместе с тренером Олегом Знарком в Каменоостровский дворец. Там состоялось чествование победителей. Губернатор Полтавченко лично вручил награды каждому хоккеисту, в том числе – сертификат на 5 млн. рублей.

То, что наши хоккеисты сделали большое дело, выиграв Олимпиаду – это хорошо. Однако денежная награда вызывает немалые вопросы. Эти люди уже получили вознаграждение от государства, почему город решил дополнительно их поощрить?

75 млн. рублей – это довольно внушительная сумма, которую можно было потратить как-то иначе. Безусловно, считать чужие деньги – дело неприличное, но все-таки хоккеисты «СКА» не являются бедными людьми. Так что можно было дать деньги тем, кто в них по-настоящему нуждается.