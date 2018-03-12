Все дороги ведут в «Лахта-центр»

87-этажный деловой комплекс «Лахта-центр», открытие которого планируется осенью этого года, начинают подключать к уличной сети. Скоро вокруг небоскреба будут построены транспортные развязки и новые дороги за счет выделенных средств городского бюджета.

Согласно проекту компании «Петербургские дороги», на северо-востоке от «Лахта-центра» построят площадь радиусом 25 метров с круговым движением. На западе планируется проложить дорогу от Бобыльской улицы Лахты, которая будет расположена параллельно Приморскому шоссе. На южной стороне появится тупиковый проезд местного назначения. Он же станет набережной Лахтинской гавани, через которую в будущем наведут два моста.

К 2020 году планируется строительство подземного перехода, а также крытого пешеходного моста. Он будет пролегать от «Лахта-центра» к Парку 300-летия Санкт-Петербурга. Со стороны Финского залива вдоль 87-этажной башни для жителей и гостей города будет построена пешеходная зона и амфитеатр для концертов под открытым небом.

Как ранее рассказывали в Главгосэкспертизе, в «Лахта-центр» разместится штаб-квартира группы «Газпром». Однако, несмотря на очевидные преимущества Приморского района и востребованность среди покупателей, роста стоимости жилья в настоящий момент не наблюдается.



«По итогам 2017 года здесь было реализовано 482,3 тыс. м2 (11,7 тыс. сделок). Это 17% от общего объема продаж жилья в городе», — сообщила руководитель КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

В этом году будет сдан в эксплуатацию ЖК «Юнтолово» от застройщика «Главстрой-СПб». Комплекс расположен в 11 км от «Лахта-центра» и включает в себя 36 кварталов от четырех до девяти этажей по мере удаления от Юнтоловского заказника. Около 15 минут займет дорога на автомобиле от «Лахта-центра» до малоэтажного квартала со схожим названием «Лахта Парк ». Комплекс уже сдан в эксплуатацию, он включает 18 секций на 490 апартаментов, а также 30 коттеджей на отдельных земельных участках и 30 сити-вилл - апартаменты в домах на 3 семьи.Одним из самых дорогих в настоящий момент в Приморском районе считается ЖК «Стокгольм» - дом премиум-класса от компании SetlCity. Стоимость жилья здесь достигает 8 млн рублей. Проект отличается хорошей транспортной доступностью: рядом выезд на ЗСД, а также остановки наземного транспорта, добраться до «Лахта-Центр» жителям также не составит труда.Открытие комплекса «Лахта-центр» значительно преобразит Приморский район, а строительство развитой улично-дорожной сети сделает небоскреб новым деловым и культурно-развлекательным центром Петербурга.