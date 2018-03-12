Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» вошла в число влиятельных женщин Петербурга

Премия «Влиятельные женщины Петербурга» ежегодно проводится газетой «Деловой Петербург» и приурочена к Международному женскому дню 8 марта.

В этом году номинантами премии стали более 200 женщин Санкт-Петербурга из различных отраслей – власти, бизнеса, культуры, спорта, медицины, образования и т. д. Кандидатуры отбирались специальным жюри из известных и не менее влиятельных мужчин – политиков, спортсменов, бизнесменов, журналистов. В результате звание влиятельной было присвоено более 100 женщинам, которые нашли себя в самых разных секторах экономики, образования, науки и искусства Петербурга, возглавляя крупные государственные, общественные организации, музеи, театры, благотворительные фонды. Объединяет их одно – эти женщины успешны, влиятельны и оказывают неоспоримое положительное влияние на формирование Санкт-Петербурга.

Валерия Малышева последние три года занимает пост генерального директора девелоперской компании «Ленстройтрест». До этого она 10 лет была финансовым директором этой компании. На 2018 год в компании запланирована жесткая производственная программа. Задача — удержать темп развития и высокую планку по всем показателям.



В.Малышева: «Когда меня включили в список влиятельных женщин впервые, я была приятно удивлена. Потому что все лауреаты этой премии – не просто женщины, это легенды, и оказаться среди них – большая честь. Сегодня я могу сказать, что это еще и очень высокая планка, которая не дает расслабляться, жалеть себя, а заставляет еще больше концентрироваться на профессиональных задачах и целях».