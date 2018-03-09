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» » Жизнь в кредит продолжается

Жизнь в кредит продолжается

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
bezbanka.ru
Жители Петербурга продолжают активно брать кредиты

«Питерец.ру» сообщает, что тенденция брать кредиты продолжает иметь место. Например, по итогам 2017 года петербургское отделение Сбербанка нарастило объем потребительских кредитов на 39%. Показатель роста составил 30 млрд. руб.

Люди отказываются от практики сбережений и предпочитают взять кредит. К тому же банки сейчас снизили ставки, а также практикуют различные сезонные акции. Отсюда активизация людей на рынке кредитования.

Причем, согласно оценке Центробанка, кредитование физических лиц растет в 7 раз быстрее, нежели займы для бизнеса. Специалисты следят за ситуацией в данной сфере, чтобы недопустить проблем.

Продолжает расти спрос на кредитные карты. Объем спроса на них в стране вырост в 1,5 раза. Это связано с наличием беспроцентного периода и системой бонусов.
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