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Предпринимателей предлагают не заключать под стражу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Заключить под стражу предпринимателей теперь станет сложнее

Председатель партии Народ против коррупции Г. Анисимов выступил сегодня с инициативой усилить ответственность следователей и судей за незаконное заключение обвиняемых под стражу, сообщает «ИА РЕГНУМ».

Он обратился к председателям Государственной Думы и Совета Федерации (обращения имеются в редакции), где ссылается на поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина «существенно усилить надзор за следствием на всех его уровнях» и сообщает о постоянных жалобах предпринимателей России и рядовых граждан на произвол представителей правоохранительных органов и в особенности следователей.

В качестве примера, Анисимов приводит случай усимского предпринимателя Г.В. Попова, который с марта 2017 года под стражей в СИЗО №1 гор. Сыктывкара. Он возглавляет успешную, социально ориентированную компанию, однако, по мнению заявителя, в отношении него из-за хозяйственных споров и недобросовестной конкуренции возбуждено уголовное дело, что парализовало деятельность компании и фактически привело ее к банкротству.

В своем обращении он указывает: «Однако, вопреки логике и поручениям руководства нашей страны, предпринимательское сообщество России сегодня все чаще сталкивается с административными барьерами, а также фактами рейдерских захватов и ликвидации коммерческих предприятий. Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство».

Для недопущения подобных случаев Анисимов предлагает изменить редакцию ст. 301 уголовного кодекса, изменить состав преступления, касающегося незаконного заключения под стражу. Предлагаемый законопроект предусматривает исключение заведомого характера совершенного деяния, что вынудит более тщательно исследовать материалы дела и только при объективно достаточных обстоятельствах принимать решение о заключении лица под стражу – предполагает Анисимов.

Кроме того, законопроектом предусматривается ужесточение наказания в случае, если незаконное заключение под стражу было совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.
Источник: ИА РЕГНУМ
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