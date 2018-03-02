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» » Строительство парка

Строительство парка

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге появится еще один парк

Строительство и благоустройство парков – важное направление развития Петербурга. Власти Северной столицы уделяют этому большое внимание. Несколько лет назад появилась идея создания парка на Софийской улице. Сейчас она будет реализована.

«Питерец.ру» сообщает, что территория площадью 47 гектаров будет благоустроена. Проект предполагает оборудование нескольких прудов, детских площадок, создание спортивного сектора и многое другое. Это будет современный комплекс. На реализацию проекта уйдет чуть менее 500 млн. руб. Он должен быть завершен до октября 2019 года.

Зеленой зоне на Софийской улице дали название парк Героев-пожарных. Эта территория обладает большим потенциалом, который предстоит раскрыть.
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