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Первый рекламный совет

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71
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
vsluh.ru
В Петербурге появится рекламный совет

Сегодня контроль за рекламой осуществляет государство. Однако власти Петербурга намерены разрешить рекламщикам самостоятельно регулировать рынок. С этой целью в Северной столице будет создан специальный рекламный совет.

По данным «Питерец.ру», этот совет появится в ближайшие дни. Если Смольный сможет реализовать данную идею, Петербург станет первым регионом, где за соблюдением правил в сфере рекламы будут следить сами представители рынка.

Известно, что данный совет будет создан на базе Торгово-промышленной палаты. Затем членам организации предстоит решить ряд важных вопросов. Это утверждение устава, проведение собрания учредителей, выбор руководства. После этого рекламный совет сможет начать работу.
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