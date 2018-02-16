ента новостей

12:35
Музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности»
12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
12:15
В Кировском районе мошенник продал пенсионеру БАДы под видом дорогостоящих лекарств
12:04
Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»
08:56
Объем инвестиций
22:56
«Химки» громят баскетбольный «Зенит» в Санкт-Петербурге – 98:80
17:43
Олимпиада – 2018: без медалей в парном катании
13:49
Экскурсии по выставке "Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса"
12:53
Выставка работ художника Константина Севастьянова
12:45
В Ленобласти школьница заявила о приставаниях отчима
12:36
Эксперты по безопасности предложили создать Центр мониторинга социальных сетей
12:30
В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи
12:20
Масленичные гуляния в «Янила Кантри»
12:19
В Выборгском районе ограблен салон сотовой связи
07:56
Качество жизни
22:07
Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»
18:17
В Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие
18:02
Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде
14:48
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
14:41
В Приморском районе ограбили АЗС
14:33
Проект строительства фондохранилища Эрмитажа
14:29
Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей
09:53
Переоснащение метрополитена
01:27
1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»
21:49
«Реджо-Эмилия» – проходимый барьер для баскетбольного «Зенита»
16:56
«Сретенский бал» в залах Константиновского дворца
12:45
В Петербурге две пенсионерки пострадали от мошенников
12:35
В Ленобласти задержали двоих угонщиков
07:18
Добыча алмазов
01:11
Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»

Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»

0
43
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Почта России
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ФГУП «Почта России», банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Магнит» подписали меморандум о

Со стороны «Почты России» документ подписал президент – генеральный директор Николай Подгузов, со стороны ВТБ – председатель правления Андрей Костин, со стороны «Магнита» – генеральный директор Сергей Галицкий.

Согласно условиям меморандума, стороны намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания офлайн торговых, почтовых, логистических и банковских услуг своим клиентам. Дополнительно на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов.

«Реализация меморандума поможет создать технологичный, комплексный формат логистических и почтовых услуг для розницы. Это позволит значительно повысить уровень сервиса и эффективность использования ресурсов как «Почты России», так и компаний-партнёров», - подчеркнул генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

«Почта России» и «Магнит» планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России», а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России.

Кроме того, ВТБ планируется определить в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства.

На церемонии подписания меморандума Андрей Костин отметил, что данное стратегическое партнерство – важный шаг на пути к созданию современной высокотехнологичной платформы, способной объединить лидеров рынка различных отраслей для максимального удовлетворения потребностей клиентов по принципу «одного окна».
Источник: Почта России
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-02-2018, 15:27
Более 4 тысячи отделений Почты России стали доступны для людей с инвалидностью
19-10-2017, 16:19
В Петербурге открылось еще одно почтовое отделение нового формата
18-09-2017, 11:25
В почтовых отделениях будут бороться с очередями
6-09-2017, 19:48
Почтовые службы России и Японии проводят тесты по перевозке
3-05-2017, 15:12
В Петербурге открылось первое почтовое отделение нового формата
28-01-2016, 12:58
Создание Почта Банка

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
293
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
246
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
390
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
Наверх