Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»

Со стороны «Почты России» документ подписал президент – генеральный директор Николай Подгузов, со стороны ВТБ – председатель правления Андрей Костин, со стороны «Магнита» – генеральный директор Сергей Галицкий.

Согласно условиям меморандума, стороны намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания офлайн торговых, почтовых, логистических и банковских услуг своим клиентам. Дополнительно на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов.

«Реализация меморандума поможет создать технологичный, комплексный формат логистических и почтовых услуг для розницы. Это позволит значительно повысить уровень сервиса и эффективность использования ресурсов как «Почты России», так и компаний-партнёров», - подчеркнул генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

«Почта России» и «Магнит» планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России», а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России.

Кроме того, ВТБ планируется определить в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства.

На церемонии подписания меморандума Андрей Костин отметил, что данное стратегическое партнерство – важный шаг на пути к созданию современной высокотехнологичной платформы, способной объединить лидеров рынка различных отраслей для максимального удовлетворения потребностей клиентов по принципу «одного окна».