Объем инвестиций

Инвестиционная привлекательность Петербурга сохранялась даже в период кризиса. В городе имеются отличные условия для реализации различных идей.

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Георгий Полтавченко провел переговоры с главой Кабмина Дмитрием Медведевым. Встреча состоялась в рамках сочинского форума.

Петербургский градоначальник сообщил об объемах инвестиций в предприятия города. За 5 лет в Петербурге смогли привлечь 49,2 млрд. $. Это примерно в 5 раз больше, чем в прошлом десятилетии.

Реализовано и находится в процессе реализации 2,5 тыс. инвестиционных проектов. Несмотря на кризис, в городе удалось улучшить условия для бизнеса. Глава Петербурга предложил Медведеву несколько интересных проектов.