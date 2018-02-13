Добыча алмазов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице построен завод, производящий оборудование для добычи алмазов. Это серьезное достижение для Петербурга, который приобщается к данной сфере.

В роли инвестора выступила группа АЛРОС. Стоимость проекта составила 2 млрд. рублей. Строительство нового предприятия – важное достижение для города. К тому же речь идет об очень ответственном направлении. Выпуск оборудования для обогащения алмазосодержащей руды – шаг вперед для Петербурга.

Стало известно, что для покрытия затрат на реализацию данного проекта будут проданы здания и 6 земельных участков площадью 42 тыс. м2. Они находятся на Малоохтинском проспекте. Стоимость этих зданий и участков не уточняется.