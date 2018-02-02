. Достижение Hyundai

«Питерец.ру» сообщает, что на петербургском заводе Hyundai вышел с конвейера 1,5-миллионный автомобиль. Губернатор Полтавченко поздравил предприятие с этим знаменательным событием. Выпуск юбилейного авто отметили в одном из цехов завода. Помимо Полтавченко на этом празднике присутствовал корейский посол господин У Юн Гын. Они поздравили коллектив Hyundai Motor с этим серьезным достижением.

Автозавод в Петербурге был открыт в 2010 году. На сегодняшний день каждый пятый автомобиль «Хендай», собираемый в России, выпускается именно на петербургском заводе. Автомобили Hyundai пользуются большой популярностью в Петербурге. Производитель постоянно совершенствует имеющиеся технологии и предлагает современные модели.