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» » . Достижение Hyundai

. Достижение Hyundai

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
newsfiber.com
Завод «Хендай» выпустил 1,5-миллионный автомобиль

«Питерец.ру» сообщает, что на петербургском заводе Hyundai вышел с конвейера 1,5-миллионный автомобиль. Губернатор Полтавченко поздравил предприятие с этим знаменательным событием. Выпуск юбилейного авто отметили в одном из цехов завода. Помимо Полтавченко на этом празднике присутствовал корейский посол господин У Юн Гын. Они поздравили коллектив Hyundai Motor с этим серьезным достижением.

Автозавод в Петербурге был открыт в 2010 году. На сегодняшний день каждый пятый автомобиль «Хендай», собираемый в России, выпускается именно на петербургском заводе. Автомобили Hyundai пользуются большой популярностью в Петербурге. Производитель постоянно совершенствует имеющиеся технологии и предлагает современные модели.
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