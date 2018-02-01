ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге

По итогам 2017 года на долю группы компаний «Автополе» пришлось 55% от общего объема продаж новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге.

По сравнению с 2016 годом дилер увеличил продажи марки на 28%.

«Автополе» по итогам прошлого года находится на 4-м месте среди всех дилеров Cadillac в России по объему реализации автомобилей бренда. Доля петербургского дилера на общероссийском рынке Cadillac составила в 2017 году 10,3% (в 2016 году – 9,5%).

- В прошлом году основными драйверами продаж Cadillac в Санкт-Петербурге стали модели Escalade и ХТ5, - отмечает управляющий директор автомобильного направления ГК «Автополе» Сергей Вайнер. – В нынешнем году они по-прежнему будут оставаться самыми популярными в линейке бренда. К ним может добавиться вышедший в декабре прошлого года на российский рынок седан Cadillac CT6. В январе наш автосалон стал первым дилерским центром в России, в котором был куплен этот автомобиль. По итогам года мы прогнозируем рост продаж Cadillac в пределах 10-15%.

ГК «Автополе» является дилером концерна General Motors (в настоящее время представлен в России марками Cadillac и Chevrolet) с 2008 года. По итогам 2017 года «Автополе» занимает 60% рынка GM в Петербурге и 12% в России.

Автосалон Cadillac расположен на пересечении Мурманского шоссе и кольцевой автодороги. Площадь дилерского центра – 4500 кв.м., помимо шоу-рума и сервисного центра на 24 поста, в салоне есть участок агрегатного ремонта. Начиная с 2013 года, «Автополе» ежегодно является лидером по сервису и ремонту марки в Санкт-Петербурге. В дилерском центре на сегодняшний день предлагается 4 модели Cadillac: Escalade, XT5, CTS, CT6.

Всего в дилерском комплексе «Автополе» представлено 12 автомобильных брендов и 6 брендов мотоциклов