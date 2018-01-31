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» » Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов

Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов

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Автор: Catiche
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Фото:
"МЛМ Нева трейд"
Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов

Компания «МЛМ Нева трейд» подвела итоги совместной работы с Некоммерческой организацией «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в рамках программы капитального ремонта за 2017 год. Компания «МЛМ Нева трейд» смонтировала 539 лифтов в Санкт-Петербурге в ушедшем году.
Наибольшее количество лифтов установлено компанией в Выборгском районе –177 единиц. Вторым по темпам установки оказался Фрунзенский район с 87 новыми лифтами.
Особо следует отметить участие «МЛМ Нева трейд» в отраслевой программе по ускоренной замене лифтов. Компания заключила контракты (замена 229 лифтов) с условием рассрочки по оплате работ сроком на 3 года. Средства на приобретение лифтов были привлечены в банке, а работы по монтажу и пусконаладке выполнены за свой счет.
В 2018 году компания «Нева трейд» продолжит сотрудничество с Фондом для дальнейшей замены лифтового оборудования петербургских домов.
Информация о компании:
«МЛМ Нева трейд» - одна из крупнейших компаний лифтовой отрасли в Санкт-Петербурге. Осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов).
Компания «МЛМ Нева трейд» уже 17 лет работает в лифтовой отрасли.
Компания надежно и качественно выполняет городские заказы по модернизации и замене лифтового оборудования (за последние 5 лет заключены контракты с 15 районами города).
Главная задача «МЛМ Нева трейд» – удовлетворение нужд и потребностей жителей Петербурга в безопасном и комфортном пользовании лифтовым и подъемным оборудованием.
Источник: "МЛМ Нева трейд"
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