Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов

Компания «МЛМ Нева трейд» подвела итоги совместной работы с Некоммерческой организацией «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в рамках программы капитального ремонта за 2017 год. Компания «МЛМ Нева трейд» смонтировала 539 лифтов в Санкт-Петербурге в ушедшем году.

Наибольшее количество лифтов установлено компанией в Выборгском районе –177 единиц. Вторым по темпам установки оказался Фрунзенский район с 87 новыми лифтами.

Особо следует отметить участие «МЛМ Нева трейд» в отраслевой программе по ускоренной замене лифтов. Компания заключила контракты (замена 229 лифтов) с условием рассрочки по оплате работ сроком на 3 года. Средства на приобретение лифтов были привлечены в банке, а работы по монтажу и пусконаладке выполнены за свой счет.

В 2018 году компания «Нева трейд» продолжит сотрудничество с Фондом для дальнейшей замены лифтового оборудования петербургских домов.

Информация о компании:

«МЛМ Нева трейд» - одна из крупнейших компаний лифтовой отрасли в Санкт-Петербурге. Осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов).

Компания «МЛМ Нева трейд» уже 17 лет работает в лифтовой отрасли.

Компания надежно и качественно выполняет городские заказы по модернизации и замене лифтового оборудования (за последние 5 лет заключены контракты с 15 районами города).

Главная задача «МЛМ Нева трейд» – удовлетворение нужд и потребностей жителей Петербурга в безопасном и комфортном пользовании лифтовым и подъемным оборудованием.