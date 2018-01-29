ента новостей

21:47
«Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко
20:55
Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
12:35
В Невском районе изнасиловали школьницу
12:28
В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта
12:24
Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли
09:33
Протест оппозиции
08:42
В Петербурге задержали мошенницу в сфере недвижимости
12:26
В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей
19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
17:06
Студотряды: «Невский Десант» получил путевки
16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
16:51
На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой
12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
12:48
Реконструкция Победного салюта
11:57
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:43
В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь
11:34
В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму
07:44
Забота о людях с нарушенным интеллектом
00:34
«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев
12:40
В Петербурге скончалась Людмила Сенчина
11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда
11:07
В Центральном районе задержаны карманники
08:28
Молодежный трамвай
00:04
Бросок Реддинга принёс «Баварии» победу над «Зенитом»
21:34
Зимняя Олимпиада – без Столбовой, Степановой, Белова и Калинина
15:31
Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»
15:17
Введение в школах должности завуча по безопасности
12:14
На развязке КАД с автодорогой «Кола» полностью перекроют 2 съезда
11:42
В Московском районе обнаружена убитая пенсионерка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли

Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли

0
99
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли

В минувшую пятницу, 26 января, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли. Наряду с руководством вуза в нем приняли участие представители Военно-промышленной комиссии РФ, Минобрнауки РФ, Минфина РФ, Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Минкомсвязи РФ, Минтранса РФ, Полпредства РФ в СЗФО, правительства Санкт-Петербурга, АО «Объединенная судостроительная корпорация», ГК «Росатом», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Газпром», ПО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», руководители ряда научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и судостроительных заводов.
Николай Патрушев подчеркнул необходимость активизации работы по повышению качества подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также для Военно-Морского флота.
В частности, участники совещания обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия высших учебных заведений с судостроительными предприятиями, госкорпорациями и научными учреждениями. В настоящее время Минобрнауки России разрабатывает стратегию развития образования, а координационный совет по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» подготовил проект стратегии развития инженерного образования в стране.
Вместе с тем рассмотрены вопросы, связанные с повышением квалификации преподавателей, их стажировкой на передовых предприятиях страны, а также развитием академической мобильности студентов для изучения части учебной программы в вузах страны по выбору. Уделено внимание тематике профориентации молодежи, созданию для этих целей в Санкт-Петербурге Кванториума с учетом судостроительной тематики. Отмечена необходимость улучшения социально-бытовых условий обучения для стимулирования мотивации молодого поколения в выборе профессии инженера-кораблестроителя.
И.о. ректора СПбГМТУ Г.А. Туричин доложил о выполнении предприятиями и организациями решения совещания от 30 января 2017 г., результатах деятельности вуза за 2017 год и планах его развития. Как рассказал Глеб Туричин, благодаря заказам на выполнение НИОКР для Минобороны РФ, предприятий ОПК и Минобрнауки РФ объем финансирования научной деятельности вуза увеличился в 1,5 раза. Среди новых активно развивающихся в университете научных направлений ― подводная робототехника, лазерные и аддитивные технологии, разработка наукоемких материалов, а также арктические инновационные технологии.

― Сегодня визитной карточкой нашего вуза, которая демонстрирует наш научный потенциал, является проект «Цифровая верфь», ― подчеркнул глава Корабелки. ― Речь идет о создании на базе Онежского судоремонтно-судостроительного завода инновационного производства по выпуску речных судов нового поколения, ― пояснил он.

Работа новой управленческой команды СПбГМТУ по повышению качества подготовки кадров для судостроения и военных специалистов, развитию отраслевой науки и внедрению ее результатов в промышленность получила положительную оценку участников совещания.
В свою очередь полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов напомнил, что Санкт-Петербург считается столицей отечественного судостроения.
―Расположение и уникальные компетенции определяют ведущую роль морского технического университета в подготовке кадров для отрасли. Его материально-техническое обеспечение, а также кадровый состав ― залог обеспечения успеха в реализации стратегических задач в области судостроения. Уверен, принятые сегодня решения позволят СПбМГТУ выйти на новый уровень подготовки кадров, позволяющий обеспечить отечественному судостроению лидирующие позиции в мире, ―сказал он.
Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-01-2018, 11:15
Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза
30-01-2017, 23:10
Визит секретаря Совета безопасности РФ Н.П. Патрушева в СПбГМТУ
19-04-2016, 16:48
СПбГМТУ и Выборгский судостроительный завод заключили Соглашение о сотрудничестве
26-11-2015, 06:53
Наблюдательный совет СПбГМТУ обсудил Стратегию развития вуза
1-09-2015, 19:58
Николай Патрушев выступил с лекцией в СПбГМТУ
13-11-2012, 08:32
«Ленэнерго» открыло кафедру в Аграрном университете для подготовки специалистов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
187
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
205
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
220
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
235
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх