Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли

В минувшую пятницу, 26 января, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли. Наряду с руководством вуза в нем приняли участие представители Военно-промышленной комиссии РФ, Минобрнауки РФ, Минфина РФ, Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Минкомсвязи РФ, Минтранса РФ, Полпредства РФ в СЗФО, правительства Санкт-Петербурга, АО «Объединенная судостроительная корпорация», ГК «Росатом», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Газпром», ПО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», руководители ряда научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и судостроительных заводов.

Николай Патрушев подчеркнул необходимость активизации работы по повышению качества подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также для Военно-Морского флота.

В частности, участники совещания обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия высших учебных заведений с судостроительными предприятиями, госкорпорациями и научными учреждениями. В настоящее время Минобрнауки России разрабатывает стратегию развития образования, а координационный совет по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» подготовил проект стратегии развития инженерного образования в стране.

Вместе с тем рассмотрены вопросы, связанные с повышением квалификации преподавателей, их стажировкой на передовых предприятиях страны, а также развитием академической мобильности студентов для изучения части учебной программы в вузах страны по выбору. Уделено внимание тематике профориентации молодежи, созданию для этих целей в Санкт-Петербурге Кванториума с учетом судостроительной тематики. Отмечена необходимость улучшения социально-бытовых условий обучения для стимулирования мотивации молодого поколения в выборе профессии инженера-кораблестроителя.

И.о. ректора СПбГМТУ Г.А. Туричин доложил о выполнении предприятиями и организациями решения совещания от 30 января 2017 г., результатах деятельности вуза за 2017 год и планах его развития. Как рассказал Глеб Туричин, благодаря заказам на выполнение НИОКР для Минобороны РФ, предприятий ОПК и Минобрнауки РФ объем финансирования научной деятельности вуза увеличился в 1,5 раза. Среди новых активно развивающихся в университете научных направлений ― подводная робототехника, лазерные и аддитивные технологии, разработка наукоемких материалов, а также арктические инновационные технологии.



― Сегодня визитной карточкой нашего вуза, которая демонстрирует наш научный потенциал, является проект «Цифровая верфь», ― подчеркнул глава Корабелки. ― Речь идет о создании на базе Онежского судоремонтно-судостроительного завода инновационного производства по выпуску речных судов нового поколения, ― пояснил он.

Работа новой управленческой команды СПбГМТУ по повышению качества подготовки кадров для судостроения и военных специалистов, развитию отраслевой науки и внедрению ее результатов в промышленность получила положительную оценку участников совещания.В свою очередь полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов напомнил, что Санкт-Петербург считается столицей отечественного судостроения.

―Расположение и уникальные компетенции определяют ведущую роль морского технического университета в подготовке кадров для отрасли. Его материально-техническое обеспечение, а также кадровый состав ― залог обеспечения успеха в реализации стратегических задач в области судостроения. Уверен, принятые сегодня решения позволят СПбМГТУ выйти на новый уровень подготовки кадров, позволяющий обеспечить отечественному судостроению лидирующие позиции в мире, ―сказал он.