Рост промышленности

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам 2017 года промышленность в России выросла на 1%. Сравнение производилось с предыдущим годом.

Если же говорить о результатах декабря, то здесь наблюдается сокращение на 1,5% по сравнению с декабрем 2016 года. Однако этот показатель на 8,2% больше показателей ноября 2016 года.

Если говорить о Петербурге, то промышленность Северной столицы тоже находится в хорошем состоянии. Известно, что перед ЧМ по футболу в городе не будет закрыто ни одно предприятие.

Точных данных относительно роста промышленности Петербурга в настоящий момент нет. Однако здесь всегда наблюдалась благоприятная картина. Традиционно показатели Северной столицы как минимум не уступали общероссийским.