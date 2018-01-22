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Застройщики ищут новые пути

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Застройщики стали искать новые схемы финансирования строек

«Питерец.ру» сообщает, что строительные компании Петербурга начали приспосабливаться к изменившимся условиям. Речь идет о возможной отмене долевого строительства, что вынуждает искать новые пути финансирование строек. Застройщики занимаются решением этого вопроса уже сейчас.

Занимать деньги в банках – удовольствие дорогое. Потому представители строительного бизнеса стали проявлять интерес к публичному рынку. Например, компания Legenda планирует весной этого года выпустить акции объемом на 10 млрд. руб. В Setl Group решили прибегнуть к такой же тактике. ГК «Эталон» намерена привлекать финансы через публичное размещение акций.

Такая тактика могла бы стать выходом из положения, но так поступать смогут только «крупные игроки». Для среднего бизнеса реализовать это будет крайне трудно. Напоминаем, что в стране постепенно хотят отказаться от долевого строительства. На это уйдет примерно 3 года.
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