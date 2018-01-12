Лидеры рейтинга зарплат

Компания HeadHunter проанализировала данные многих работодателей и на основании полученных результатов составила рейтинг регионов с наибольшими показателями средних зарплат. Первое место ожидаемо заняла Москва. Средняя зарплата в столице РФ составила 80,4 тыс. руб. На втором месте оказался округ Дальнего Востока с показателем 58,7 тыс. руб. Третье место заняли Петербург и Ленобласть со средней зарплатой 55,2 тыс. руб.

«Питерец.ру» считает, что лидерство Москвы и появление Петербурга в данном рейтинге является закономерностью. Уровень жизни обоих столиц всегда был довольно высоким. Что касается Дальнего Востока, то зарплаты в этом регионе всегда были большими по причине особого коэффициента.