Налетай, подешевело: новостройки упали в цене

Согласно данным портала «БН.ру», в среднем цены на новостройки снизились на три тысячи рублей — со 103,5 до 100,6 тысячи за метр. При этом районы демонстрируют различную динамику, так что тем, кто хотел купить новое жилье стоит внимательнее отнестись к выбору.

Так, новостройки престижного Василеостровского района упали в цене со 117 000 до 113 600 рублей за квадратный метр, но можно ожидать и дальнейшего снижения цен, несмотря на то, что район совмещает сразу несколько достоинств: расположен в центре города, рядом Финский залив со свежим воздухом, нет промышленных предприятий, что создает весьма благоприятную экологическую обстановку. Желающим купить «бюджетную» квартиру в пешей доступности от Невы, стоит присмотреться к новостройкам вокруг Приморской. Одним из интересных предложений является ЖК «Светлый мир «Я-Романтик» - близость Финского залива, продуманная инфраструктура и охраняемая территория делают его весьма привлекательным. Хотя, судя по тенденциям, торопиться с покупкой, возможно, не стоит.

Стоимость новостроек в Приморском районе упала еще сильнее – со 110 000 до 100 000 за квадратный метр, и это не может не радовать потенциальных покупателей. Основные его преимущества – огромное количество парков, одновременная близость центра города и его пригородов. А хорошая транспортная доступность поддерживается сразу несколькими дорожными артериями: Приморский проспект, КАД, ЗСД. Неудивительно, что здесь много интересных и востребованных проектов. Например, ЖК «Лахта Парк»: комплекс с малоэтажной застройкой, охраняемой территорией на берегу Лахтинского разлива. Однако желающим купить здесь недвижимость стоит поторопиться – эта часть Приморского района уже ближе к курортной зоне, а там рынок как раз демонстрирует рост цен: в Курортном районе новостройки подорожали за год примерно на 10%.

К сожалению многих, приглядывающих себе жилье в Московском районе, здесь на первичном рынке произошел небольшой ценовой рост: со 116 000 до 119 000. Правда, у этого подорожания есть аргументированные оправдания. Московский район по праву заслужил звание «южные ворота города»: по Киевскому шоссе можно посетить исторические пригороды, по Пулковскому – «улететь» к аэропорту, а Московское – соединяет две столицы. Однако выбрать интересный и пока еще доступный по цене вариант жилья можно и здесь. Так, на пересечение Пулковского и Дунайского проспектов выросли апартаменты «Salut!». Это многофункциональный комплекс с бизнес-центром и торгово-выставочными площадками.



Недвижимость всегда считалась выгодным капиталовложением, особенно, когда цены на элитные новостройки временно немного «просели». А так как, по данным экспертов, предложение на первичном рынке все еще превышает спрос, общая тенденция к снижению цен может сохраниться. Однако не стоит забывать, что самые востребованные предложения исчезают с рынка быстро - а значит особо затягивать с приобретением качественного жилья все же не стоит.