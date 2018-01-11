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» » Юбилейный выпуск авто

Юбилейный выпуск авто

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81
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
С конвейера петербургского завода «Ниссан» сошел 300-тысячный автомобиль

«Питерец.ру» сообщает, что возобновивший свою работу завод «Ниссан» выпустил юбилейный автомобиль. Речь идет о кроссовере X-Trail, который стал 300-тысячным авто, выпущенным на конвейере в Петербурге.

Какое-то время назад завод «Ниссан» переживал сложности, но с октября прошлого года возобновил работу в две смены. Сейчас ежегодная производственная мощность петербургского филиала составляет 100 тыс. авто.

Завод начал свою работу в 2009 году. По итогам 2016 года объем производства составил 36,4 тыс. авто. Показатели 2017 года дают основания надеяться на рост производства. Компания желает выпустить на 25% авто больше.

На заводе в Петербурге также производят некоторые комплектующие, которые экспортируют в Европу. Предприятие имеет большой потенциал.
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