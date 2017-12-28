Полеты за рубеж

«Питерец.ру» сообщает, что российская компания «Победа» начнет рейсы в Пизу. Первый полет состоится 18 февраля 2018 года. Лоукостер планирует осуществлять такие рейсы 2 раза в неделю.

Пизанское направление стало вторым зарубежным для этой компании. На прошлой неделе в «Победе» объявили о рейсах в Кельн, которые будут осуществляться с 17 февраля 2018 года.

Компания «Победа» относится к «Аэрофлоту». Данный авиаперевозчик входит в число низкобюджетных. Пользоваться услугами этой компании могут многие люди, поскольку цена на рейсы не является высокой.

Хотя полеты в Кельн и Пизу начнутся с февраля, билеты в эти города можно приобрести уже сейчас. Они находятся в открытом доступе. «Победа» активно развивается, предлагая новые направления.