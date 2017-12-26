Независимая оценка квалификации: “Ключи раздают, а замков нет”.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Задача которого – установление соответствия опыта, знаний, умений и навыков работника требуемому уровню квалификации. До июля 2019 года Федеральный закон “О независимой оценке квалификации” предусматривает переходный период, в рамках которого дорабатывается и расширяется нормативная база. Результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Союзом промышленников и предпринимателей Петербурга весной этого года, говорят о том, что 80% глав крупных предприятий города не обладают достаточной информацией по поводу механизма реализации данного закона.

Андрей Александрович Васильев, директор по сервису и модернизации компании “МЛМ Нева трейд”, рассказал об опыте внедрения новых стандартов в лифтовой отрасли.

Ред.: Какие механизмы предусмотрены для оповещения ответственных лиц организации о требованиях Федерального закона «О независимой оценке квалификации»?

Васильев: На данный момент основной механизм - это сайт Ростехнадзора России. На портале есть раздел исполнения 743 ФЗ, где можно найти информацию по этому вопросу. Других механизмов пока не предусмотрено. Так что “ключи раздают, а замков нет”.

Ред.: Как Вы считаете, достаточно ли проработаны законодательные нормативы для реализации закона? Является ли обязательной независимая оценка квалификации работников в лифтовой сфере?

Васильев: Федеральный закон о независимой оценке квалификации охватывает все сферы, на которые разработаны профессиональные стандарты. Если говорить непосредственно о механизмах регулирования закона в лифтовой сфере, то определенные пункты нуждаются в доработке. Например, постановление правительства номер 743 “Об утверждении порядка учета лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов” частично противоречит техническому регламенту Таможенного союза, Федеральному закону номер 238 “О независимой оценке квалификации” и т.д. При этом Ростехнадзор не разрешает ввод лифтов в эксплуатацию после монтажа без аттестации специалистов в центрах оценки квалификации. Теоретически можно оспорить это решение, но мы не можем допустить, чтобы лифты простаивали года, и жители терпели неудобства.

Ред.: Какие преимущества дает введение данного механизма с точки зрения работодателя?

Благодаря внедрению данного механизма появляются объективные критерии оценки квалификации, которые помогают работодателю в выборе специалистов. Допустим, ты решил создать лифтовую службу, до этого занимался другим бизнесом, соответственно, отдел кадров предприятия не сможет самостоятельно оценить квалификацию кандидата, придется приглашать сторонних специалистов. В этой точки зрения государство предлагает удобный механизм - наличие сертификата свидетельствует о соответствии потенциального работника профессиональным стандартам.

Ред.: Выполняются ли в настоящее время эти нормы на местах?

Васильев: В связи с требованием Постановления Правительства № 743 эти нормы в обязательном порядке выполняются предприятиями лифтовой сферы. Организации, которым рекомендовано выполнять указанные положения, могут использовать альтернативные методы оценки квалификации персонала, при их наличии, до 1 июля 2019 года.

Ред.: Что дает работникам подтверждение квалификации на соответствие требованиям профстандартов?

Васильев: Специалист получает личный именной сертификат, который позволяет подтвердить квалификацию при смене места работы. Раньше система была иной - сертификаты и удостоверения о повышении квалификации были привязаны к предприятию. Новая система лучше в том смысле, что сертификация привязана к человеку.

Ред.: Как будет работать система санкций за отсутствие подтверждения квалификации после 2019 года?

Васильев: Я предполагаю, что проверку квалификации будет проводить инспекция по труду, в лифтовой отрасли этим занимается Ростехнадзор. Пока нет соответствующих подзаконных актов, на основании которых организации можно оштрафовать или привлечь к административной ответственности.

Ред.: Кто несет расходы на проведение НОК?

Васильев: В Федеральном законе "О независимой оценке квалификации" № 238 ничего не говорится о финансировании. Если деятельность предприятия попадает под закон об обязательной сертификации работников, то работодатель может взять на себя эти расходы. Второй вариант - работник из своего кармана выкладывает 20 тысяч рублей. Как правило, заработная плата сотрудников этих отраслей составляет порядка 30 тысяч, в регионах около 20. Из этой суммы надо заплатить за аттестацию, которая происходит раз в три года - это серьезные затраты.

Ред.: Несет ли компания риски, в связи с введением закона об оценке квалификации?

Васильев: С точки зрения финансовой стороны - это очередная нагрузка на бизнес, снижение его эффективности. У нашей компании достаточно большой объем монтажа и мы можем позволить дополнительные затраты. Компании, которые не имеют такой возможности должны выживать на рынке. Поэтому они идут по пути снижения расходов на аренду помещений, зарплату работников, материалы для технического обслуживания лифтов, увеличения нагрузки на электромехаников. Такие решения ведут к снижению безопасности и качества технического обслуживания лифтов.

Ред.: Монтаж и обслуживание лифтов - узкоспециализированная сфера. Достаточно ли компетенций и практического опыта у экзаменаторов для оценки квалификации монтажников и слесарей, обеспечивающих безопасность подъемников?

Васильев: У нас этим занимаются опытные специалисты инженерных центров, которые контролируют работу лифтов, поэтому они в курсе какие требования предъявлять. Кроме того, сотрудники ЦОКа проходят аттестацию на право принимать экзамены.

Ред.: Приходит в “МЛМ Нева трейд” кандидат на должность электромеханика, показывает сертификат. Вы его будете проверять?

Васильев: Собеседование, конечно же, есть. Лифтовая сфера не такая широкая, почти наверняка можно поинтересоваться, что представляет из себя потенциальный сотрудник и сформулировать взвешенное мнение.

Ред.: Представим ситуацию - специалист не прошел оценку квалификации, какие меры принимает работодатель в данной ситуации?

Васильев: Обычно эта проблема затрагивает пожилых сотрудников, которые имеют большой опыт работы и практические навыки, но не могут сдать теоретическую часть экзамена из-за неумения пользоваться компьютером. В таком случае можно перевести человека на другую работу, где не требуется аттестация ЦОКа.

Ред.: Собираются ли представители лифтовой отрасли повлиять на решение проблемных вопросов, связанных с доработкой закона?

Васильев: Мы не сидим на месте - пишем письма, даем комментарии, размещаем статьи в журналах. Надеемся, что наше мнение услышат и закон будут доработан.