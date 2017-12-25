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Активисты ОНФ представили проект «Профстажировки»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ в Петербурге
Активисты ОНФ представили проект «Профстажировки» на региональном полуфинале конкурса «Лидеры России» в Петербурге

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели презентацию проекта ОНФ «Профстажировки» на региональном полуфинале Всероссийского конкурса «Лидеры России» в Санкт-Петербурге. Активисты ОНФ рассказали участникам полуфинала о новых возможностях для студентов и выпускников, которые открывает перед ними проект ОНФ «Профстажировки». Оба проекта являются частью платформы «Россия – страна возможностей».

Проект ОНФ «Профстажировки» играет роль «трамплина» для молодых специалистов. Он дает возможность молодежи на единой площадке в режиме онлайн не только найти для себя стажировку по специальности, но и выбрать будущего работодателя. В настоящее время уже более 580 компаний из 56 регионов страны разместили на сайте более 1300 стажировок. Такая активность дала свои результаты: более 3 тыс. студентов откликнулись на размещенные вакансии. Для многих молодых людей это первый шаг в профессию, возможность попробовать себя в специальности и в будущем, уже после обучения, претендовать на более высокую оплату своего труда. Также отметим, что благодаря проекту ОНФ «Профстажировки» более 450 человек нашли работу или стажировку, это 30% от общего числа откликнувшихся студентов.

«На прошедшем в Москве «Форуме Действий» Народного фронта «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности восстановить те компетенции, где мы всегда были лидерами. Также Владимир Путин отметил, что мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития, в этом нет никаких сомнений. По его словам, мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции. Несомненно, всего этого мы сможем добиться благодаря качественному обучению студентов и превращения их в высококвалифицированных кадров, которые станут настоящими профессионалами своего дела. А в современном мире для любого студента очень важно получить качественную практику. Именно для этого был создан проект ОНФ «Профстажировки». На этой платформе любой желающий сможет самостоятельно выбрать наиболее подходящее ему место практики, ориентируясь при этом только на свои потребности. Мы считаем, что качественная практика, отвечающая потребностям студентов, это залог к успеху в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, этот проект поможет и работодателям в подборе специалистов для своего предприятия», – отметил член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов.

Напомним, проект ОНФ «Профстажировки» реализуется с марта 2017 г., он направлен на оказание помощи студентам и выпускникам инженерно-технических вузов в поиске стажировок и прохождения практики в любом регионе России, а также на содействие промышленным предприятиям в привлечении молодых специалистов. В рамках этого проекта ОНФ предусмотрено прямое взаимодействие студентов и работодателей, где студентов приглашают на производственную практику, самостоятельно обучают и впоследствии принимают решение об их возможном трудоустройстве после получения образования.

В рамках проекта ОНФ «Профстажировки» на сайте профстажировки.рф создается федеральная база практик по всем отраслям и специальностям, где аккумулирована вся актуальная информация о проводимых на промышленных предприятиях стажировках. Откликнуться на вакансию может любой желающий.
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