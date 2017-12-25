Оформление недвижимости доступно в бизнес-офисах МФЦ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области информирует о том, что на территории Ленинградской области в настоящее время функционируют пять бизнес-офисов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг юридическим лицам, в которых организованы 32 окна приёма-выдачи документов.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области обращает внимание заявителей на то, что посредством бизнес-офисов «МФЦ для бизнеса» юридические лица в праве подать на осуществление учётно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости до десяти пакетов документов одновременно.

Бизнес-офисы «МФЦ для бизнеса» осуществляют оказание государственных услуг Росреестра на территории Ленинградской области по следующим адресам:

1. Бизнес - офис «Всеволожский» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а (в здании филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»);

2. Бизнес - офис «Тихвинский» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й микрорайон д.2 (в здании филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский»);

3. Бизнес - офис «Гатчинский» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15, ТРК «Кубус», 2 этаж (в одном здании с филиалом ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»);

4. Бизнес - офис «Киришский» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, Комсомольская ул., д.2;

5. Бизнес - офис «Выбогский» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до18.00 часов по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Димитрова ул., д.4.

Кроме того, государственные и муниципальные услуги предпринимателям оказываются через окна «Мой бизнес», открытые во всех отделениях МФЦ.

Ознакомиться с графиком работы многофункциональных центров «Мои документы», работающих на территории Ленинградской области, можно по ссылке: http://mfc47.ru или телефону службы поддержки ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» 8-800-500-00-47.