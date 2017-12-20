Реальные доходы снижаются

«Питерец.ру» отмечает, что экономика Северной столицы чувствует себя неплохо. Мы уже писали, что показатели Петербурга выглядят лучше, чем общероссийские. Однако не все так радужно, как может показаться.

По данным Петростата, реальные доходы граждан продолжают снижаться. Например, в первую половину 2017 года они упали на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По итогам прошлого года снижение доходов составило 2,8%. По итогам 2017 года эта цифра должна быть больше. Ведь тенденция снижения доходов продолжает иметь место.

Большую часть денежных средств петербуржцы тратят на оплату товаров и услуг, а также на совершение обязательных платежей. На сбережения жители города тратят примерно 7%.