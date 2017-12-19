ента новостей

16:24
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора
16:11
В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».
13:31
Впервые в России: легендарный британский художник-эксцентрик и японский архитектор-перформер
09:30
Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти
09:23
Пожар на горнолыжном курорте в Приозерском районе Ленобласти
09:17
Пожар в квартире во Фрунзенском районе
08:42
Рост петербургской экономики
23:35
Памфилова дала отмашку из ЦИК
19:56
Петербуржцы охладели к китайскому
11:38
Стоматолог: предполагаемый череп Николая II, найденный в Екатеринбурге, может ему не принадлежать
11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
10:40
Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо»
10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
09:47
В Колпинском районе задержан грабитель
09:41
В Купчино ограбили женщину, брызнув ей в лицо газом из баллончика
09:11
Американцы помогли предотвратить теракты
15:53
Обидное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – 84:87
21:04
Канада побеждена на «Кубке Первого канала»: состоялся ли реванш?
00:47
26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить в Евролиге «Маккаби»
22:12
Чехия разгромила Канаду на «Кубке первого канала»
12:09
Проверить статус запроса в Росреестр можно не выходя из дома
12:06
В Ленобласти прибавится коммунальной спецтехники
11:54
У подследственного в СИЗО нашли "умные часы"
11:22
В Калининском районе поменяются троллейбусные маршруты
11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
11:02
В Ленобласти неизвестные под угрозой ножа забрали выручку в кафе
07:55
ЕС в своем репертуаре
00:20
«Химки» уступили «Уникахе» в гостях – 84:93, Огастин сделал дабл-дабл
23:08
В победном матче со шведами очки набрали только игроки СКА
15:15
Делегация СПбГМТУ побывала с деловым визитом в Китае
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Рост петербургской экономики

Рост петербургской экономики

0
85
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
bazabest.ru
Экономика Петербурга растет, несмотря на спад общероссийских показателей

«Питерец.ру» отмечает, что в ноябре зафиксирован серьезный спад российской промышленности. Экономические показатели в этой сфере ухудшились на 3,6%. Это рекордные показатели за последние 8 лет, потому ситуацию можно охарактеризовать как обвал. По словам экспертов, у народа просто нет денег покупать продукцию, что и сказывается на экономике.

Однако Петербург чувствует себя на этом фоне довольно уверенно. Сначала года рост производства составил примерно 5%. В Северной столице наблюдается картина восстановительного роста, так что кризис для города не грозит. Происходит рост в сфере розничной торговли, а также в сегменте платных услуг. Показатели там улучшились на 3% и на 2,5%. Экономика больших городов, к каким относится и Петербург, имеет больший запас прочности.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-07-2017, 09:00
Небольшой спад
20-06-2017, 08:08
Показатели роста
21-04-2017, 10:42
Отличные показатели
24-05-2016, 09:59
Экономика растет?
20-05-2016, 10:06
Рост производства
1-03-2016, 11:26
Показатели приватизации растут

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
125
Вчера, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
149
Вчера, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
153
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
0
215
7-12-2017, 17:33
Автозак с силовиками попал в ДТП
Наверх