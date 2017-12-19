Рост петербургской экономики

«Питерец.ру» отмечает, что в ноябре зафиксирован серьезный спад российской промышленности. Экономические показатели в этой сфере ухудшились на 3,6%. Это рекордные показатели за последние 8 лет, потому ситуацию можно охарактеризовать как обвал. По словам экспертов, у народа просто нет денег покупать продукцию, что и сказывается на экономике.

Однако Петербург чувствует себя на этом фоне довольно уверенно. Сначала года рост производства составил примерно 5%. В Северной столице наблюдается картина восстановительного роста, так что кризис для города не грозит. Происходит рост в сфере розничной торговли, а также в сегменте платных услуг. Показатели там улучшились на 3% и на 2,5%. Экономика больших городов, к каким относится и Петербург, имеет больший запас прочности.