В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности

В октябре 2017 года представители Школы экспорта РЭЦ из Ленинградской области прошли обучение в Москве. Теперь в регионе для местных предпринимателей будут бесплатно проводить курсы по документационному обеспечению экспортной деятельности и таможенному оформлению экспортных операций.

Представители малого и среднего бизнеса, которые хотят экспортировать собственную продукцию или услуги, могут обратиться к оператору Школы Экспорта в Ленинградской области – ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" и узнать о ближайших бесплатных курсах для представителей бизнеса региона.

«Большинство участников прошедшей образовательной сессии – это представители регионов, присоединившихся к реализации Образовательной программы Школы экспорта РЭЦ в текущем году – рассказывает Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – До конца года для них будет проведено еще одно обучающее мероприятие по курсу, посвященному логистике в экспортной деятельности. Таким образом, до конца года все восемь базовых курсов будут доступны для обучения предпринимателей в 41 регионе-участнике реализации Программы».

После обучения было проведено тестирование, включавшее демо-презентации участников, по итогам которых аттестационной комиссией Школы экспорта РЭЦ было принято решение о выдаче 42 удостоверений категории «тренер», дающих право их обладателям проводить очное обучение предпринимателей по курсам «Документационное обеспечение экспортной деятельности» и «Таможенное оформление экспортных операций» в Ленинградской области.

Ленинградская область занимает 10 место среди российских регионов по суммарному объему экспорта – 3,22 млрд долларов США. 37,91% экспорта составляют несырьевые товары, среди которых значительную долю занимают пневматические шины, удобрения и ферросплавы. Основными рынками сбыта региона являются Китай, Нидерланды и США.