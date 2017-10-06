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Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
r21.spb.ru
В Интерфаксе обсудили перспективность изучения языков

Получение дополнительного образования по иностранным языкам помогает не только улучшить резюме, но и найти более перспективного работодателя. Как современные требования рынка труда меняют подходы в изучении языков, обсудили 5 октября на пресс-конференции в Интерфаксе.
По данным банка вакансий Службы занятости, иностранный язык необходим для переводчиков технической литературы, программистов, диспетчеров, топ-менеджеров, шеф-поваров, менеджеров, гидов-переводчиков. В основном, спросом пользуются специалисты с высоким уровнем знания английского языка, но есть запрос и на владение китайским, корейским, французским, немецким, итальянским и японским языками. Знание китайского языка будет преимуществом при устройстве шеф-поваром, метрдотелем, гидом-переводчиком, руководителем турфирмы, директором по экономике, организатором путешествий, директором департамента. Всего 590 соискателей, разместивших резюме на сайте Службы занятости, указали владение иностранными языками. Из них свободное владение языком у 64 специалистов, разговорный уровень у 151 человека, лидирует английский язык. Китайским языком на разговорном уровне владеет 2 специалиста, немецким - 9, французским – 6 человек.
Как отметил ведущий психолог учебно-методического отдела Центра занятости населения Георгий Бугулиев, интерес к иностранным языкам есть и у соискателей, и у работодателей. Однако не всегда работодатель готов повышать квалификацию сотрудника за свой счет, существует опасение, что, получив образование, сотрудник может покинуть компанию. Чаще всего предпочтение отдается в пользу специалиста, который уже владеет языком. «Владение иностранным языком высокого уровня является редкой компетенцией, таких людей не так много в нашей среде, поэтому человек, выходя на рынок труда с высоким знанием языка, получает большое преимущество», - заключил Георгий Бугулиев. При этом важно, что существует международная система оценки знания английского и любого другого языка. Стандартизация помогает всем участникам рынка труда, так как сокращается время поиска и высококвалифицированных кадров, и соответствующей зарплатным ожиданиям вакансии.
По мнению директора центра дополнительных образовательных программ факультета иностранных языков СПбГУ Ксении Анисимовой, в дополнительном образовании, скорее, заинтересованы физические лица, однако, если работодатель готов обучать сотрудников языкам, он выбирает корпоративные курсы. Преимущественно, наблюдается интерес к английскому и китайскому языкам, в целях профессионального роста изучают немецкий и французский, итальянский и испанский петербуржцы выбирают в качестве хобби, хотя, в целом, интерес к иностранным языкам понизился.
В то же время, представитель Кембриджского экзаменационного Департамента в Петербурге и СЗФО Ирина Колесникова уверена, что при контрольном тестировании важна независимость и объективность. Как пояснили эксперты, обучение, организованное на базе работодателя не всегда соответствует требованиям, предъявляемым на международных экзаменах, так как отсутствует контроль преподавания и получаемых на выходе знаний. И если у человека есть внутренняя готовность к обучению, то лучше всего отдать предпочтение проверенным школам и центрам, отвечающим международным стандартам.
Стимулом, по мнению экспертов, в изучении иностранных языков стало бы и обязательное ЕГЭ, обязательное тестирование внутри вузов, и контроль со стороны заинтересованных работодателей. Хорошее владение несколькими языками не только повышает конкурентоспособность на рынке труда, но и упрощает вход в профессию для выпускников и молодых специалистов.
Источник: Служба занятости
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