Новые функции Кадастровой палаты для рынка недвижимости

28 июля 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области принял участие в круглом столе на тему «Изменения на рынке землеустройства. Ждать ли монополизации?», организатором которого выступила газета «Деловой Петербург».

Участниками круглого стола стали директор филиала Кадастровой палаты Олег Михеев, заместитель директора филиала Валерий Малинин, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков, руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров, президент ГК «Альфа Морион» Игорь Батурин, генеральный директор ООО «Первое кадастровое бюро» Андрей Козодаев, член Образовательно-методической коллегии Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», член президиума Народного СРО Сергей Матвеенко, коммерческий директор ООО «Гарант Кадастр» Алексей Горланов.

Основной темой обсуждения стали изменения в уставе ФГБУ «ФКП Росреестра», наделяющие Федеральную кадастровую палату новыми функциями. Эти изменения учитывают потребности в новых видах деятельности в нескольких сферах кадастровых отношений.

Среди новых положений устава учреждения полномочия оператора федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Также филиал планирует выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости федеральной собственности и переводить в электронную форму архивные реестровые дела, хранящиеся на бумажных носителях.

Как отметил директор филиала Олег Михеев, то, что Кадастровая палата получила возможность выполнять кадастровые работы, является мерой по развитию конкуренции на рынке кадастровых услуг: «Появление нового поставщика услуг в виде Кадастровой палаты отвечает интересам граждан, предпринимателей, органов власти и самоуправления».

К новым видам деятельности Кадастровой палаты также относятся: кадастровые работы с целью учета изменений, которые возникли из-за исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков; комплексные кадастровые работы по государственным и муниципальным контрактам; землеустроительные работы, подготовка землеустроительной документации, в том числе определение на местности границ объектов землеустройства и установка межевых знаков; подготовка документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий опережающего социально-экономического развития и другие работы.

«Учреждение не приступит ко всем новым видам деятельности одновременно. Однако мы планируем освоить все новые функции в перспективе. Благодаря такому комплексному подходу будет достигнут синергетический эффект. К примеру, работа по исправлению реестровых ошибок и кадастровые работы помогут нам наполнить качественной информацией ЕГРН, а разработка новых информационных продуктов поможет в оказании аналитических и консультационных услуг», – отметил Олег Михеев.