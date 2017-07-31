Проект формирования акватории морского порта Усть-Луга

Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по итогам рассмотрения проекта обустройства акватории Южного района морского торгового порта Усть-Луга, расположенного в юго-восточной части Лужской губы Финского залива.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также завершена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По результатам рассмотрения выданы положительные заключения.

Первое положительное заключение по объекту было выдано Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России в сентябре 2008 года. После того, как в проект был внесен ряд изменений потребовалось повторное прохождение государственной экспертизы.

Планы по строительству порта на южном берегу Финского залива появились еще в XVI веке, когда необходимость обладания собственным выходом к Балтийскому море стала очевидной. Строительство первого русского порта на Балтике началось в устье реки Нарвы в июле 1557 года по указу Ивана Грозного, но из-за войн с Ливонской конфедерацией и Швецией так и не было завершено. Повторно к идее возведения порта в Лужской губе вернулись уже в тридцатые годы XX века, но реализовать эти планы также оказалось невозможным – началась Великая Отечественная война.

Современная история строительства морского порта в Усть-Луге началась с момента принятия распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года и стала одним из первых в России примеров успешного государственно-частного партнерства. Сегодня Усть-Луга – самый крупный и глубоководный порт на Балтике, включая страны Балтии и Финляндию. Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании, посвященном развитию порта, подчеркивал, что Усть-Луга - - «один из самых крупных в России инфраструктурных проектов европейского масштаба». Сейчас в порту работают двенадцать терминалов, обеспечивающих перевалку, дополнительную обработку и хранение более двадцати категорий наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов.

Работы, проект которых получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, будут проходить в три этапа. Первый - формирование акватории причалов многофункционального перегрузочного комплекса «Юг-2» и комплекса по перегрузке лесоматериалов. Второй – формирование акватории в районе берегоукрепления Южной части базы обеспечивающего флота, в рамках третьего будет сформирована акватория оставшихся участков базы.

Формирование акватории Южного района, включая операционную акваторию контейнерного терминала, - один из этапов программы комплексного развития морского порта. Выполнение дноуглубительных работ в рамках формирования акваторий необходимо для обеспечения условий безопасного маневрирования и подхода расчетных судов к причалам перегрузочных комплексов и базы обеспечивающего флота южной части порта. Плавание транспортных судов и судов портового флота в акватории Южного района будет круглосуточным и круглогодичным.

При производстве дноуглубительных работ порт не будет выводиться из эксплуатации, поэтому для исключения простоев судов расписание процессов по формированию акваторий будет согласовано с эксплуатационными службами.

Финансирование строительства проводится за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт».